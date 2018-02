Deel dit artikel:











Schaatsen niet aan te slepen in Ter Aar Een schaats (foto: ANP)

TER AAR - Nu de temperaturen al enkele nachten ver onder het vriespunt zakken, stijgt de schaatskoorts met de minuut. Dus worden de ijzers weer uit het vet gehaald en klaargemaakt voor de verwachte ijspret. En wie geen schaatsen heeft of aan nieuwe toe is, slaat nog gauw even z'n slag. En dus is het druk in schaatswinkels, bijvoorbeeld bij Jan van der Hoorn Schaatssport, een begrip in Ter Aar en omstreken.

Een bestelauto vol nieuwe schaatsen wordt uitgeladen. 'We vullen de voorraad voor de tweede keer deze week weer aan', zegt Rick van der Hoorn, eigenaar van de schaatswinkel. 'Wat ons betreft mag de kou doorzetten.'

Drukte in de winkel En dat geldt ook voor de vele klanten in de winkel. 'De kinderen zijn de hele week vrij en dan zijn het heel fijn zijn dat ze de hele dag op het ijs kunnen', zegt een dame. 'We wonen aan het water, dus dan kunnen ze vanuit de achtertuin zo lekker op het ijs.' Op één van de vele bankjes in de zaak past een man een stel schaatsen. 'M'n andere schaatsen had ik al vrij lang, rond de 20 jaar, dus het werd weer een keer tijd voor nieuwe', zo zegt hij.

Weersvoorspelling De zaken gaan goed in de winkel. Er worden aardig wat oude schaatsen geslepen en ook heel veel nieuwe verkocht. 'Vijf-, zeshonderd paar in een week ongeveer', zegt Rick van der Hoorn. En dat allemaal omdat de weermannen en -vrouwen voorspellen dat er ijs in het verschiet ligt. En daar zijn ze in Ter Aar maar wat blij mee. 'Normaal gesproken is dit een beetje een stille periode voor ons, zo tussen de seizoenen door, dus dit is wel een aardige business. Het is wel apart dat -zodra erover gepraat wordt- het meteen loskomt', zegt Van der Hoorn lachend.