Bouw van grootste zonnepark in Den Haag gestart Directeur Eugène de la Croix en wethouder Joris Wijsmuller op het dak van De Uithof (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Wethouder Joris Wijsmuller heeft zaterdag het startsein gegeven voor de aanleg van het grootste Haagse zonneproject tot nu toe. Het eerste deel van zonnepark 't Oor Loolaan in Bezuidenhout is dit voorjaar klaar voor aansluiting op het elektriciteitsnet. Het zonnepark voegt met een opbrengst van 2 Megawatt aan stroom ongeveer 15% toe aan de zonne-energie die in totaal in Den Haag wordt opgewekt, schrijft de gemeente in een persbericht.

Zonnepark 't Oor ligt tussen twee spoorverbindingen in. Ten zuiden van het fietspad dat door het gebied loopt, komt er een installatie met ruim 5700 zonnepanelen. Deze panelen zullen jaarlijks bijna 1,5 miljoen kilowattuur stroom gaan leveren. Dat is vergelijkbaar met het verbruik van 500 huishoudens. Ten noorden van het fietspad is een eco-zonnepark in voorbereiding. Beide zonneparken gaan in totaal 2 MWh aan stroom produceren. De aanleg van het ecopark, met boomgaarden, weide en een moestuin, is al begonnen. De zonne-installatie wordt er naar verwachting eind dit jaar gebouwd.

Opgeteld vermogen Het opgeteld vermogen vanuit zonnepanelen nam vorig jaar volgens de gemeente al met ongeveer 50% toe tot, dit was om en nabij 14,5 Megawatt. De meeste zonnepanelen liggen op daken van particulieren, daarnaast zijn in 2017 grote projecten gerealiseerd, waaronder Dunea en de Uithof. Ook zijn er dankzij het bewonersinitiatief van Buurtenergie Statenkwartier 250 zonnepanelen geplaatst op het World Forum.