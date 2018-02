Ondergrondse containerbrand in Scheveningse Visserijbuurt

DEN HAAG - Zaterdagavond heeft er brand gewoed in een ondergrondse container in de Sleepnetstraat op Scheveningen, dit meldt Regio15. Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan.

De politie roept via Twitter getuigen op om zich te melden. De Visserijbuurt heeft de afgelopen tijd vaker te maken gehad met verschillende brandjes in de wijk. Vanaf eind januari is er in tweeëneenhalve week vijf keer brand gesticht. Sinds kort is er daarom een buurtwacht in het leven geroepen. Bewoners maken iedere avond een ronde door de buurt ter controle.

De vorige brand in de Visserijbuurt was op 12 februari in een huis aan de Rogstraat. Een buitenbrand sloeg over naar een woning. De politie vermoedt dat het vuur is aangestoken. Of dat nu ook het geval is bij de brand in ondergrondse container, is nog onduidelijk.

