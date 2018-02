Deel dit artikel:











IJshockeyers HIJS Den Haag na zege op Geleen naar finale Final Four Vreugde bij HIJS (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - De ijshockeyers van HIJS Den Haag hebben zich zaterdagavond geplaatst voor de finale van de Final Four. In de halve finale werd afgerekend met Laca Eaters Geleen. De wedstrijd eindigde in 6-0 voor de Haagse ijshockeyers.

HIJS, de winnaar van de beker, speelt zondag de finale om de Nederlandse titel tegen UNIS Flyers Heerenveen, dat in de halve finale te sterk was voor AHOUD Devils Nijmegen (5-3). De finale start om 15.00 uur.





