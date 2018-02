Deel dit artikel:











Porsche in Delftse Hout uitgebrand De uitgebrande Porsche in Delftse Hout (Foto: Marofer)

DELFT - In recreatiegebied Delftse Hout is in de nacht van zaterdag op zondag een Porsche in vlammen opgegaan.

De auto stond op een parkeerplaats.Vermoedelijk is de brand pas laat opgemerkt. De politie is een onderzoek gestart.