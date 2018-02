Korfbal: TOP heeft weinig te duchten van KCC, spannende weken voor Fortuna

REGIO - Met nog vier speelronden te gaan zijn de korfballers van TOP/SolarCompleet zeker van de play-offs. De nummer twee van de Korfbal League had dit weekend weinig te duchten van KCC/So Natural. In Capelle aan den IJssel zegevierden de Sassenheimers met 21-36.

Daardoor blijft TOP in het spoor van koploper PKC/SWKGroep, dat in Pijnacker hekkensluiter Avanti kansloos liet: 17-33. Het heilige vuur bij Avanti lijkt er inmiddels echt uit nu het op een onoverbrugbare achterstand staat met DVO en afstevent op directe degradatie.

Voor het Delftse Fortuna/Delta Logistiek zijn het spannende weken. Ze hebben de aansluiting met de top vier weer gevonden en gaan op jacht naar een plekje die recht geeft op play-off wedstrijden. Dit weekend werd er in ieder geval gewonnen van DVO. In Bennekom was Fortuna met 21-24 te sterk.

