IJshockeyers HIJS Hokij veroveren na beker ook Nederlandse titel

DEN HAAG - De ijshockeyers van HIJS Hokij hebben de landstitel gepakt. In Thialf waren de Hagenaars zondag in een spannende finale met 1-0 te sterk voor UNIS Flyers. Drie weken geleden pakte HIJS al met volle overtuiging de Nederlandse beker. Toen werd UNIS met 3-7 verslagen.

De beslissing viel pas in de derde periode, nadat er in de eerste twee niet gescoord was. Marco Bommezijn kroonde zich met de enige treffer van de middag tot matchwinner. Een kwartier voor tijd schoot hij HIJS op voorsprong. UNIS had nog een kwartier de tijd om iets terug te doen, maar slaagde daar niet in.

Het is de eerste landstitel voor Den Haag sinds het seizoen 2012/2013.