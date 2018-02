Deel dit artikel:











LIVEBLOG: Ajax - ADO Den Haag ADO-spelers Tom Beugelsdijk en Nasser El Khayati (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - ADO Den Haag-fans hebben 25 februari 2018 dikgedrukt in de agenda staan. Zondag wacht Ajax in Amsterdam. Eerder dit seizoen lukte het de formatie van Fons Groenendijk Ajax op een punt te houden (1-1). Zit er zondag een stunt in voor ADO?

De wedstrijd tussen Ajax en ADO Den Haag is vanaf 12.30 uur live te volgen via 89.3 Radio West. Ook via de liveblog volg je de confrontatie van het begin tot het eind. LEES OOK: Voorbeschouwing Ajax - ADO Den Haag