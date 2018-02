Politie lost waarschuwingsschot na steekpartij Den Haag

DEN HAAG - In Den Haag hebben agenten zondagochtend een waarschuwingsschot gelost. Dat gebeurde toen ze een 30-jarige Hagenaar wilden aanhouden, in verband met een bedreiging met een steekwapen.

Er ging een ruzie in een huis aan de Goeveneurlaan aan vooraf. Daarbij raakte een vrouw gewond. De man vluchtte naar buiten met het mes, maar reageerde niet op aanwijzingen van de politie. Daarop werd er in de lucht geschoten. De man is in de Rodenbachstraat aangehouden.