Deel dit artikel:











Immers over uitblinkende Zwinkels: 'Een ouwe lul, maar wel onwijs van waarde' Lex Immers in duel met Justin Kluivert (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Met een aantal zeer belangrijke saves was ADO Den Haag-doelman Robert Zwinkels zondag tegen Ajax de onbetwiste 'man of the match' aan de Haagse zijde. Mede door zijn reddingen werd er een punt gepakt in Amsterdam, 0-0.

'Zwinkie heeft echt fantastisch gekeept en ons op de been gehouden', zei Lex Immers na afloop. 'Het is een ouwe lul, maar wel heel erg van waarde voor ons.' Een ouwe lul? 'Dat mag toch gezegd worden in de emotie en euforie? Hij hikt tegen de veertig aan, maar dat maakt het nog mooier dat hij dit allemaal laat zien. Ik ben supertrots op hem en het hele team.'

'Nou ja, ik ben wel een paar jaartjes ouder ja. Dat klopt', lachte Zwinkels. Maar, die 'ouwe lul' deed het wel. 'Het ging weer goed. De ballen kwamen weer allemaal in mijn buurt, magneten in de handschoenen.' Zwinkels redde zelfs een bal met zijn 'vetkuif'. 'Dat soort gekke momenten heb je weleens.' 'Nou ja, ik ben wel een paar jaartjes ouder ja. Dat klopt', lachte Zwinkels. Maar, die 'ouwe lul' deed het wel. 'Het ging weer goed. De ballen kwamen weer allemaal in mijn buurt, magneten in de handschoenen.' Zwinkels redde zelfs een bal met zijn 'vetkuif'. 'Dat soort gekke momenten heb je weleens.'