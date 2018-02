Derde divisie: Quick en HBS verliezen, Jeroen Spruijt schiet Westlandia naar winst

REGIO - Quick heeft zondag in de derde divisie voor het eerst sinds begin december vorig jaar weer een nederlaag voor de kiezen gekregen. Voor het eigen publiek gingen de Hagenaars met 2-3 onderuit tegen Be Quick 1887, notabene de hekkensluiter van de competitie.

Ook HBS slaagde er niet in drie punten te pakken. Tegen Quick '20 kwam de Haagse formatie van Marcel Koning nog op een 0-2 voorsprong, maar die werd weggegeven. HBS-doelman Paul van der Helm hielp de thuisploeg in het zadel door de winnende goal in eigen doel te slaan.

Van de drie regioploegen uit de derde divisie zondag deed alleen Westlandia goede zaken. De Naaldwijkers waren met 2-3 te sterk voor OJC Rosmalen. Jeroen Spruijt schoot Westlandia eigenhandig naar de overwinning. Hij tekende voor alle drie de goals.

Scoreverloop Quick - Be Quick 1887 2-3: 1-0 Meinema, 1-1 Careman, 1-2 Wiersma, 2-2 Meinema, 2-3 Careman

Scoreverloop Quick '20 - HBS 3-2: 0-1 Nelson, 0-2 Hulst, 1-2 n.n.b., 2-2 n.n.b., 3-2 Van der Helm (eigen doelpunt)

Scoreverloop OJC Rosmalen - Westlandia 2-3: 0-1 Spruijt, 1-1 Van Ooinen, 1-2 Spruijt, 1-3 Spruijt, 2-3 Van Kempen