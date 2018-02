Gemeenteraadsverkiezingen: 'In buurtschap Gooland regelen we alles zelf'

NOOTDORP - Over een kleine maand gaan we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. In aanloop naar die verkiezingen besteden we hier op verschillende manieren aandacht aan. Deze hele week reizen we door de regio met de Omroep West Buurtschap Karavaan en gaan we langs bij buurtschappen. Wat speelt daar en gaan de inwoners van het buurtschap stemmen op 21 maart?

Een buurtschap bestaat vaak uit een aantal woningen zonder een officieel middelpunt zoals een kerk of een marktplein. Een buurtschap is geen gehucht. Buurtschappen zijn namelijk niet in de officiële staatkundige annalen opgenomen of als postcodeplaats omdat de straatnamen omschrijvend genoeg zijn.

Maandag is de verkiezingskaravaan in Gooland, een buurtschap in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Gooland grenst aan de noordzijde van Nootdorp. Het buurtschap is genoemd naar de Goo, een riviertje in Ypenburg. Gooland is in 1961 ontstaan aan de Veenweg.



We doen veel zelf

'Ik woon hier vanaf 1964', vertelt de 86-jarige Jan Haanappel. 'Eerst met mijn vrouw en kinderen en nu nog alleen. De kinderen zijn uitgevlogen en mijn vrouw is vorig jaar overleden. In Gooland staan zeventien huizen die via een witte brug te bereiken zijn. De bewoners van Gooland hebben een vereniging en zorgen zelf voor het onderhoud van de brug en de wegen. Daar hebben we een apart potje voor', zegt Haanappel.



We hebben eigenlijk weinig met de gemeente te maken, we regelen veel zelf Jan Haanappel

21 maart

In de tuin van Jan is net een grote ceder omgezaagd. 'Het werd een beetje te gevaarlijk, zeker met die storm van afgelopen keer was ik bang dat 'ie op mijn huis zou vallen. Dat moest ik wél eerst aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp vragen. Dat komt dan in het plaatselijke krantje te staan. Wanneer niemand na zes weken bezwaar heeft - en dat was het geval - kon de ceder om. Voor de rest hebben we in Gooland eigenlijk weinig met de gemeente te maken, we regelen veel zelf.'

'Stemmen met de gemeenteraadsverkiezingen? Dat doe ik zeker', zegt Haanappel. 'Landelijk stem ik op het CDA, maar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen gaat mijn stem naar de VVD.'





