'Wij willen ook glasvezel zodat we verbonden zijn met de rest van de wereld'

KAAG EN BRAASSEM - De Omroep West Buurtschap Karavaan komt dinsdag vanuit buurtschap Bilderdam. Dit ligt voor het grootste deel in de gemeente Kaag en Braassem, maar er horen ook een paar huizen en stukken grond bij de gemeente Nieuwkoop.

De 76-jarige Lijda Hiemstra woont al haar hele leven in Bilderdam. ‘We hebben hier veel mensen van buiten, maar dat tekent de Bilderdammer. Het is leven en laten leven, we zijn hier heel makkelijk. We gaan absoluut niet bij elkaar op de koffie, soms gebeurt er iets in het Bilderdam en dat hoor ik dan pas weken later.'

'Ja, gemeenteraadsverkiezingen, ik ben niet zo voor lokale partijen. Ik stem eigenlijk altijd op een nationale partij. Dat doe ik dit jaar ook weer. Mijn keuze staat al vast het wordt D66. Ik weet dat die partij zich in de gemeente Kaag en Braassem hard maakt voor bijvoorbeeld glasvezel en dat is hier heel noodzakelijk', legt Hiemstra uit.



Flyers langs de deuren

'Minimaal 50 procent van de Bilderdammers moet er voor zijn en dan komt het er ook. Nu ben ik zelf niet meer op een leeftijd dat ik met flyers langs de deuren ga om de Bilderdammer over te halen, maar het zou toch wel heel fijn zijn om hier glasvezel te hebben zodat we verbonden zijn met de rest van de wereld', aldus Hiemstra.

Dit was deel twee van de buurtschap-verkiezingskaravaan

Over een kleine maand gaan we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. In aanloop naar die verkiezingen besteden we hier op verschillende wijze aandacht aan. Deze hele week gaan we door de regio met de Omroep West Buurtschap Karavaan en gaan we langs vijf bij buurtschappen. Wat speelt daar eigenlijk en gaan de inwoners van het buurtschap stemmen op 21 maart?

Deel 1: Gemeenteraadsverkiezingen: 'In buurtschap Gooland regelen we alles zelf'