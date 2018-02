Deel dit artikel:











'Lelijk Eendje' total loss na ongeluk in 's-Gravenzande Citroen 2CV total loss na ongeluk in 's Gravenzande (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Een Citroën 2CV, ook wel bekend als 'Lelijk Eendje', is zondagmiddag ernstig gehavend geraakt bij een ongeluk in 's-Gravenzande. Op de Nieuwelaan botste de oldtimer op een bedrijfswagen. De bestuurder van de eend is met onduidelijk letsel naar een ziekenhuis gebracht.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk precies gebeurde. Beide voertuigen liepen schade op, maar de Citroën lijkt er veruit het ergst aan toe. De politie onderzoekt het ongeluk. Een bergingsbedrijf heeft de twee voertuigen afgevoerd. BEKIJK OOK: Geld inzamelen tegen kanker met verkoop van bijzondere oldtimers