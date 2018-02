Schaatspret in De Lier en Boskoop, schaatsellende in Schipluiden

REGIO - De vlag ging zondag uit in De Lier en Boskoop: daar kon volop geschaatst worden. Bij ijsclub Hard Gaat-ie in De Lier liep het de hele dag storm, bij de Boskoopse ijsclub Otweg alleen tot 13.00 uur. Daarna werd het ijs blubberig en werd de baan gesloten.

In Schipluiden ging de vlag zeker niet uit. Vrijwilligers zijn de hele nacht bezig geweest om de baan klaar te maken, maar het lukte ijsclub Vlietland niet om een goede ijsvloer neer te leggen. 'Het is in en in triest', zegt ijsmeester Theo van Paassen.

Midden op de baan ligt een enorm wak en het laagje ijs is flinterdun. 'Dit is echt jammer. We verwachten dat we dinsdag wel open kunnen.'

LEES OOK: We kunnen schaatsen op natuurijs! Maar waar? Check het hier!