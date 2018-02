Buurtschap Karavaan in Klinkenberg: Wij willen geen windmolens in onze achtertuin

TEYLINGEN - De Omroep West Buurtschap Karavaan komt woensdag vanuit buurtschap Klinkenberg. Het buurtschap is onderdeel van de gemeente Teylingen en wordt doorsneden door de A44. Aan de ene kant staan vier boerderijen en aan de andere kant van de snelweg staan nog een paar gebouwen. Het buurtschap bestaat uit ongeveer zestien huishoudens.

Bert de Mooij woont samen met zijn vrouw in een mooie verbouwde boerderij in het buurtschap Klinkenberg. ‘Het buurtschap en deze boerderij hebben een lange geschiedenis,’ vertelt de Mooij. ‘Dit was de oudste boerderij van de hele omgeving. Hij is rond dertienhonderd gebouwd en was verbonden met de abdij van Rijnsburg. Dit was in feite de graanschuur van de regio. In de oorlog is deze boerderij gebombardeerd en later weer opnieuw opgebouwd. We hebben deze boerderij in 2002 kunnen kopen.'

‘Er spelen hier wel een paar dingen, we zijn eigenlijk een soort vergeten stukje,’ gaat hij verder. ‘We willen heel graag glasvezel, maar dat is wel wat duur voor de partijen die dat moeten aanleggen. Dus daar zitten we nog steeds op te wachten. Het is maar de vraag of het er van komt.' Waar de Klinkenbergers meer bezorgd over zijn, is de komst van drie hele grote windmolens op het terrein van AKZO in Sassenheim. 'Geluidoverlast en slagschaduwen daar zitten we echt niet op te wachten. Dit gebied is al zo vol, laten ze die dingen lekker bij die andere windmolens op zee zetten.’



Je kunt geen vuist maken als buurtschap

‘We zijn wel naar inspraakavonden geweest, maar ik heb het gevoel dat alles toch al beslist is en dat we meer voor de vorm worden uitgenodigd. De gemeente Teylingen heeft in dit verhaal niet veel in te brengen vermoed ik. Dat ligt bij de provincie.'

'Je kunt hier geen vuist maken als je met zo weinig mensen bent in een buurtschap. Er wordt toch niet naar je geluisterd. Ik ga zeker stemmen, dat zit er gewoon ingebakken. Ik denk dat ik dit jaar CDA ga stemmen. Ik weet eerlijk gezegd niet of ze tegen de windmolens zijn. Maar zoals ik zei, ik denk dat het al beklonken is,’ aldus Bert de Mooij.

Dit was deel drie van de Buurtschap Verkiezingskaravaan

Over een kleine maand gaan we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. In aanloop naar die verkiezingen besteden we hier op verschillende wijze aandacht aan. Deze hele week gaan we door de regio met de Omroep West Buurtschap Karavaan en gaan we langs vijf bij buurtschappen. Wat speelt daar eigenlijk en gaan de inwoners van het buurtschap stemmen op 21 maart?