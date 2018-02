Duizenden bezoekers genieten van heldere hemel tijdens Sterrenkijkdagen

Telescoop in Oude Sterrewacht Leiden (Foto: AS Media)

De Oude Sterrewacht in Leiden heeft meerdere telescopen (Foto: AS Media)

LEIDEN - De 42ste editie van de landelijke Sterrenkijkdagen heeft afgelopen weekeinde duizenden bezoekers getrokken. In onder meer de historische Oude Sterrewacht in Leiden kon het publiek dankzij de heldere nachten door de telescoop naar de sterren turen.

Volgens de organisatie van de Sterrenkijkdagen was het drukker dan vorige keren. 'Deze editie gaat met een goud randje de boeken in. Geweldig dat zoveel mensen interesse hebben getoond.' Met heldere avonden en nachten en lichte vorst was de sterrenhemel in een donkere omgeving ook met het blote oog goed te bewonderen.

Aan de sterrenkijkdagen, een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS), deden zo'n zestig locaties mee door het hele land. Daar kon het publiek gratis terecht voor rondleidingen, workshops, presentaties en natuurlijk om via telescopen naar sterren te kijken.

