Opnieuw ernstig ongeval in Generaal Spoorlaan in Rijswijk: voetgangers gewond

Gewonden bij ongeluk op Generaal Spoorlaan in Rijswijk (Foto: Regio15)

RIJSWIJK - Bij een aanrijding in de Generaal Spoorlaan in Rijswijk zijn zondagavond twee mensen gewond geraakt. Vlakbij de Rijswijkse Schouwburg werden ze bij een zebrapad aangereden door een tegemoetrijdende auto.

De politie kan nog niet bevestigen wie de slachtoffers zijn en in welke toestand ze verkeren. Volgens Regio15 zouden de slachtoffers een man en een vrouw zijn. Een van hen zou er slecht aan toe zijn. Beiden zijn met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Het is niet de eerste keer dat er een zwaar ongeluk gebeurt in de Generaal Spoorlaan. Vorig jaar september overleed een 62-jarige man die met de fiets aan de hand werd aangereden toen hij de weg overstak. Verdachten Desley J. en Jessy P. zouden veel te hard hebben gereden: 93 kilometer per uur. Bij buurtbewoners staat de Generaal Spoorlaan ook wel bekend staat als de 'Generaal Racebaan', zei een van de advocaten tijdens het strafproces.

LEES OOK: 19-jarige ontkent fatale straatrace in Rijswijk