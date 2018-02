Deel dit artikel:











Man belandt met bestelbusje in ijskoude sloot in Leidschendam De man reed met zijn busje de sloot in (Foto: Regio15)

LEIDSCHENDAM - Op de Stompwijkseweg in Leidschendam is een automobilist met zijn busje in het water gereden. Volgens omstanders heeft de man er een nat pak aan overgehouden, maar is de man verder ongedeerd gebleven.

Duikers van de brandweer hebben in het water gezocht, maar troffen niemand anders aan. Volgens Regio15 zou de bestuurder onder invloed van alcohol zijn geweest. Agenten hebben de man meegenomen naar het bureau. LEES OOK: Je pakketje is vandaag wat later...