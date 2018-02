Deel dit artikel:











Pieter Grinwis maandag te gast bij Muijs in de Morgen op Radio West Pieter Grinwis. Foto: Gemeente Den Haag

DEN HAAG - De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en daarom ontvangt radiopresentator Bas Muijs de komende weken verschillende lijsttrekkers uit de regio in zijn programma Muijs in de Morgen. Maandag is lijsttrekker Pieter Grinwis van ChristenUnie/SGP uit Den Haag aan de beurt.

Grinwis zit sinds 2014 in de Haagse gemeenteraad. Die taak combineert hij met zijn werk voor de ChristenUnie-fracties in de Eerste en Tweede Kamer. Grinwis vindt de verschillen tussen arm en rijk in Den Haag te groot. Hij wil dat buurten gemengder worden. Daarom pleit zijn partij voor meer sociale huurwoningen in de chiquere wijken op het Haagse zand, en meer middeldure woningen voor gezinnen op het minder welvarende Haagse veen. 'Er blijft behoefte aan een christelijk-sociaal geluid in de Haagse gemeenteraad', zegt lijsttrekker Pieter Grinwis, ondanks de tegenvallende peilingen. 'Een groei naar twee zetels ligt ook volgens deze peiling nog binnen de mogelijkheden, daar gaan we ons de komende weken keihard voor inzetten.'

