West Wekker: Opnieuw ernstig ongeluk in Rijswijk en zorgen om vermiste Orlando (17)

REGIO - Goedemorgen! Hopelijk ben je lekker uitgerust en klaar voor een nieuwe week. Begin deze maandag goed met het doorlezen van onze West Wekker, dan ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste nieuws!

1. Opnieuw ernstig ongeval op Generaal Spoorlaan in Rijswijk: voetgangers gewond

Opnieuw is het flink mis in de Generaal Spoorlaan in Rijswijk: twee mensen raakten gewond bij een ongeluk. Vlakbij de Rijswijkse Schouwburg werden ze bij een zebrapad aangereden door een tegemoetkomende auto.

2. Grote zorgen om vermiste Orlando (17): Politie flyert in Ypenburg

Van de vermiste 17-jarige Orlando Boldewijn uit Rotterdam is al een week niets vernomen. Voor het laatst werd de jongen gezien in de Haagse wijk Ypenburg. Gisteravond is er in de wijk geflyerd door de politie. Zouden buurtbewoners misschien iets gezien hebben?

3. 9-jarige fan biedt Haagse agenten hulp aan in aandoenlijke brief

Een bijzondere brief werd onlangs bezorgd bij de agenten van het politiebureau in de Haagse Jan Hendrikstraat. Een 9-jarige fan biedt zich in deze aandoenlijke, met tekeningen versierde brief aan om de 'dappere politie' te helpen met het invullen van formulieren.

4. Schaatspret in De Lier en Boskoop, schaatsellende in Schipluiden

Als de temperatuur daalt, stijgt de schaatskoorts. In De Lier en Boskoop ging afgelopen weekeinde de vlag uit: er kon volop geschaatst worden. In Schipluiden bleek het ijs nog niet goed genoeg om op te schaatsen: 'Het is in en in triest.'

5. Pyeongchang 2018: de Spelen van koning Kjeld Nuis en kroonprinses Esmee Visser

Vier keer goud, drie keer zilver en drie keer brons. Dat is de majestueuze medailleoogst van onze regiogenoten tijdens de 23ste Olympische Winterspelen. Pyeongchang 2018 zal de boeken ingaan als de kroning van 'schaatskoning' Kjeld Nuis en 'kroonprinses' Esmee Visser.

Weer: Na een nacht met matige vorst krijgen we vandaag een koude dag met zonnige perioden. De temperatuur komt maar iets boven nul uit. Door een matige en aan zee vrij krachtige noordoostenwind voelt het wel kouder aan.

Vanavond op TV West: Johan Derksen en de Pioniers van de Nederpop

De kopstukken van de vaderlandse popmuziek touren met Johan Derksen door de Nederlandse theaters. De hits van weleer, gezongen door stemmen die met de jaren alleen maar beter zijn geworden. Kijk mee hoe de Pioniers van de Nederpop verhalen ophalen, verdwalen in theatergangen en natuurlijk de stemmen van de hemel zingen.