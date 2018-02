Tien tips over vermiste Orlando Boldewijn (17): 'Meld je desnoods anoniem'

DEN HAAG - De politie heeft zo'n tien tips binnengekregen over de vermissing van de 17-jarige Orlando Boldewijn uit Rotterdam. Dat maakte de politie maandagochtend bekend. De jongen zou zondag 18 februari het laatst zijn gezien op de Böttgerwater in de wijk Ypenburg in Den Haag.

Naar aanleiding van zijn vermissing flyerde de politie zondagavond in Ypenburg. De jongen zou daar zijn afgezet na een afspraak die hij met een man had gemaakt via Grindr, een datingapp voor homo- en biseksuele mannen

'We hebben de man gesproken met wie Orlando via Grindr die afspraak had', vertelt Lillian van Duijvenbode van de politie Rotterdam. 'Omdat hij hem hier zou hebben afgezet, hebben we hier de flyers uitgedeeld. We hebben ook bekeken of er camerabeelden zijn, maar dit blijkt niet het geval. We zijn ook nog het telefoonverkeer en betaalverkeer van Orlando nagegaan, maar ieder spoor ontbreekt. Vandaar dat we ons erg zorgen maken om hem.'



Moeilijk

Vanwege de Grindr-achtergrond houdt de politie er rekening mee dat sommige mensen het moeilijk vinden om zich in deze zaak te melden. Hen wordt geadviseerd dan anoniem van zich te laten horen. 'Liever dat, dan dat je je niet meldt.'

Inmiddels zijn er volgens de politie een tiental tips binnengekomen. Deze worden nagelopen op bruikbaarheid.