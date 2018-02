IN BEELD: Koninklijke familie klappertandend in Oostenrijkse sneeuw

WASSENAAR - Het is goed koud in Oostenrijk, maar dat is niet te zien aan de foto's die maandagochtend zijn gemaakt van de koninklijke familie bij het begin van hun jaarlijke wintersportvakantie in Lech.

De fotosessie vond na jaren niet plaats in Oberlech - waar de afgelopen jaren de vakantiegangers zich steeds nadrukkelijker mengden tussen de fotografen om ook foto's en filmpjes te maken van de Oranjes -, maar op de Rüfikopf, op 2350 meter hoogte boven Lech. Aan de aanwijzigingen van beveiligers en Rijksvoorlichtingsdienst hadden met name de Nederlandse skigasten de afgelopen jaren geen boodschap. De nieuwe locatie is wat minder makkelijk toegankelijk en leverde bij dit mooie winterweer ook fraaie beelden op.

Ook prinses Ariane is erbij in Lech. De jongste dochter van Willem-Alexander brak eerder deze maand bij het schaatsen haar pols, maar ook zij verscheen in de sneeuw. Of ze ook voluit kan skiën, is niet bekend.



Temperatuur van -21

Volgens de thermometer was het op het moment dat de fotosessie begon -21 graden. Het koninklijk gezin arriveerde eerder dan in het draaiboek aangegeven met de skigondel op de berg, die een schitterend uitzicht biedt over de bergkammen van Vorarlberg. Anders dan voorgaande jaren, toen de fotosessie dichter bij het dorpscentrum plaatsvond, was hier geen gelegenheid om een paar korte afdalingen op de ski te doen.

Prinses Beatrix die er al een week in Lech op heeft zitten, nam evenals vorig jaar niet deel aan de persontmoeting.

IN BEELD: Prinsesjes schitteren bij zomerfotosessie koninklijke familie