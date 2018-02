Christenunie/SGP wil nieuwe metrolijn in Den Haag

DEN HAAG - Christenunie/SGP in Den Haag pleit voor een ondergrondse lightrail- of metroverbinding tussen de Binckhorst en het Centraal Station in Den Haag. Dat zei lijsttrekker Pieter Grinwis maandagmorgen in de uitzending Muijs in de Morgen op Radio West.

Grinwis reageerde op een plan van de VVD om het Bernhardviaduct te slopen en woningen te bouwen (hoogbouw), in plaats van het Terminalgebouw dat nu over het viaduct bij Den Haag CS gebouwd is. Volgens Grinwis worden plannen als die van de VVD breed gedragen in de raad, maar mist het plan van de liberalen wel enkele - volgens hem - essentiële punten.



We moeten tussen CS en de Binckhorst onder de grond iets doen Pieter Grinwis

Kosten

De belangrijkste daarvan is de link met openbaar vervoer. 'De Binckhorst gaat volledig op de schop', zegt Grinwis. 'We moeten tussen CS en de Binckhorst daar onder de grond iets doen, een lightrail of een metroverbinding.'

Grinwis realiseert zich dat zo'n ondergrondse OV-lijn erg veel geld kost. 'We krijgen hopelijk enkele honderden miljoenen van het Rijk voor openbaar vervoer. Die moeten we daar dan voor gebruiken', zei de fractievoorzitter van Christenunie/SGP in Muijs in de Morgen.

In Den Haag leven al langer plannen om het openbaar vervoer te verbeteren. Bijvoorbeeld door een lightrailverbinding aan te leggen van Zoetermeer, via de Binckhorst naar Scheveningen. Die zou grotendeels onder de grond moeten worden aangelegd.

