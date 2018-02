Scheidsrechter Van Boekel verklaart dubbele gele kaart Ajax: 'Kaart niet lang genoeg getoond'

DEN HAAG - Het was zondagmiddag een opvallend gezicht tijdens de wedstrijd Ajax - ADO Den Haag. Scheidsrechter Pol van Boekel toonde Ajax-speler Nicolas Tagliafico twee keer de gele kaart, maar stuurde hem niet van het veld. 'Ik had het gevoel dat ik de kaart niet lang genoeg getoond had', laat Van Boekel aan Omroep West weten.

Op de beelden geeft u Nicolas Tagliafico twee keer een gele kaart. Waarom is dat dan geen rode kaart?

'Ik las al wat reacties op internet. Ik zie Tagliafico een overtreding maken waar ik dan direct een gele kaart voor geef. Dan ontstaat er een opstootje waarbij André Onana en Trevor David betrokken zijn. Nadat het opstootje gesust is, geef ik Onana en David geel, omdat zij actief deelnamen aan het opstootje. Ik wist niet of het publiek en de mensen thuis gezien hadden dat ik Taglifico kort voor het opstootje geel had gegeven. Daarom toonde ik het later nog een keer. Ik had het gevoel dat ik de kaart niet lang genoeg getoond had. Als ik nu de beelden terugkijk valt dat overigens wel mee. Dus voor de duidelijkheid: geel voor Tagliafico voor de overtreding en geel voor Onana en David voor het opstootje. In de wedstrijd werd hier niet over gesproken, pas in de bestuurskamer werd ik erop gewezen.'

Waarom gaf u Onana een gele kaart?

'Hij is actief deelnemer aan het opstootje. Met keepers is de regel dat zij in het strafschopgebied moeten blijven. Komen zij daar uit en hebben zij een sussende rol bij een opstootje dan is de situatie anders. Onana was actief deelnemer en kreeg dus geel. Technisch gezien zou je geel kunnen geven voor het verlaten van het strafschopgebied en het aanstichten van het opstootje. Maar je hebt spelregels en wedstrijdmanagement. Dit valt onder het laatste.'

U hervat het spel met een inworp. Waarom is dat?

'Dat klopt. De overtreding werd begaan toen de bal al buiten de lijnen was. Dan geef je geel en hervat je het spel met een inworp.'