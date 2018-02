Onbekende schiet Katwijkse zwerver te hulp: 'We zijn allemaal mensen'

KATWIJK - Een actie voor een dakloze in Katwijk: een nog onbekend persoon heeft een brief en een tas vol spullen achtergelaten voor de zwerver die vaak in de portiek van een flat in Katwijk overnacht. De agenten vonden de brief toen zij gingen controleren of de man er inderdaad sliep.

De goedbedoelde brief begint met de zin: 'Ik weet niet wie u bent, maar we zijn allemaal mensen.' De schrijver of schrijfster, die zichzelf 'medemens' noemt, vervolgt de brief met de mededeling dat de man inderdaad niet in het portiek kan slapen, maar hem wel wil helpen.

Aan de brief vastgeniet zit een informatiepakket over dag- en nachtopvang. De 'medemens' heeft ook een tas met spullen achtergelaten. 'In de tas zit een paar handschoenen, een muts en een sjaal. Want je zult het wel koud hebben.' Ook heeft de behulpzame man of vrouw thee in de tas gestopt.



'Zoek hulp'

De persoon sluit de brief af met de oproep om 'de hulp te zoeken die je nodig hebt'. De politie is erg te spreken over de liefdadigheidsactie. Op Facebook noemen zij dit: 'Een mooi voorbeeld van buiten kaders denken.'