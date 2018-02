Verhuur via Airbnb leidt nog niet tot 'Amsterdamse taferelen' in Den Haag

DEN HAAG - De verhuur van woningen aan toeristen via websites als Airbnb leidt in Den Haag nog niet tot 'Amsterdamse taferelen'. Het aantal overnachtingen in de stad groeit wel, maar het aantal meldingen van overlast neemt niet toe en is 'zeer gering'. Dat antwoordt wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) op vragen van VVD-fractieleider Frans de Graaf.

De Graaf wilde opheldering over de situatie in Den Haag omdat het aanbod van woningen via Airbnb zich 'als een olievlek over Nederland verspreidt'. In Den Haag zouden vorig jaar naar schatting 1400 verhuurders in totaal 60.000 bezoekers hebben ontvangen. 'Steeds vaker leidt deze vorm van woningverhuur tot overlast, waarschuwt branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland', aldus De Graaf.

Maar volgens Wijsmuller zou de situatie in Den Haag niet zo zorgwekkend zijn als in Amsterdam waar bewoners van sommige wijken horendol worden van gasten die zich komen uitleven, laven aan drugs en drank en grote overlast veroorzaken. De wethouder: 'Ons beeld is dat maar een klein deel van de aanbieders van toeristische verhuur zich niet houdt aan de regels die de gemeente Den Haag hanteert bij de verhuur van de woning aan toeristen.'



Toeristen geven geld uit in de lokale horeca en toerismebranche, waar steeds meer Hagenaars een baan in vinden Joris Wijsmuller - Wethouder

Voordelen

Wijsmuller ziet juist eerder voordelen. Vakantieverhuur van woningen door particulieren zou ertoe leiden dat mensen meer keuze hebben en dat draagt dan weer bij aan de 'aantrekkelijkheid' van Den Haag voor toeristen. 'Toeristen die geld uitgeven in de lokale horeca en toerismebranche, waar steeds meer Hagenaars een baan in vinden.'

De gemeente beschikt zelf niet over exacte aantallen van mensen die hier bij particulieren komen slapen en hoeveel verhuurders er zijn. Dit komt omdat de adresgegevens door Airbnb niet worden vrijgegeven.



Geluids- en rookoverlast

Via de stadskrant en sociale media heeft de gemeente bijna een jaar geleden aandacht besteed aan de regels voor vakantieverhuur in Den Haag. Ook is op het klachtenformulier een aparte categorie voor overlast door vakantieverhuur opgenomen. Tot en met december kwamen vervolgens zeventien klachten binnen. Die gaan vooral over geluidsoverlast en (sigaretten)rookoverlast, veroorzaakt door toeristen. Als het nodig is wordt er gehandhaafd, aldus de wethouder.

De gemeente Den Haag gaat nog niet in gesprek met Airbnb om een convenant te sluiten over het afdragen van toeristenbelasting en voorkomen van overlast, zoals Amsterdam dat wel heeft gedaan. Wijsmuller wil eerst landelijke ontwikkelingen hierover afwachten. 'Landelijke regelgeving om structurele excessen van vakantieverhuur tegen te gaan, is efficiënter en effectiever dan wanneer iedere gemeente afzonderlijk een convenant met Airbnb (en eventueel andere aanbieders) afsluit.'

