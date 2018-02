Oegstgeestenaren voeren actie tegen bomenkap

OEGSTGEEST - Inwoners van Oegstgeest zijn het bomenkapbeleid van hun gemeente zat. Aanleiding is de rigoreuze kap in Haaswijk, waar vorige week tientallen bomen zijn verdwenen. Maandagochtend kwamen wijkbewoners en politici bijeen om de kap stil te leggen.

Bewoners van Haaswijk noemen de kap van de bomen in hun wijk 'schandalig'. 'Ik vind het verschrikkelijk', vertelt een wijkbewoner. 'Het is niet nodig en het is nu gewoon een kaalslag.' Volgens haar buurvrouw is nu een van de mooiste stukjes van Oegstgeest verdwenen.

De gekapte bomen waren onderdeel van de zogenoemde houtwal. Een brede groenstrook dwars door Haaswijk. Omwonenden vertellen dat er al dertig jaar niets meer aan het gebied is gedaan. Dat de gemeente nu 'uit het niets' de bomen is gaan kappen, kwam dan ook als een verrassing.



Stoppen met kappen

Ook de politiek in Oegstgeest is zich met de bomenkap gaan bemoeien. Zo heeft de gemeenteraad afgelopen donderdag de motie 'kappen met kappen' aangenomen. Hierin wordt wethouder Jos Roeffen (HvO) opgeroepen voorlopig te stoppen met het kappen van bomen in Oegstgeest.

Afgelopen vrijdag is deze motie door de wethouder genegeerd. Toen zijn er in Haaswijk nog tientallen bomen tegen de vlakte gegaan. Ook maandagochtend stonden de houthakkers klaar om aan het werk te gaan, maar deze zijn nog voor de actie van de buurtbewoners vertrokken.



Kap tot nader bericht stilgelegd

Veel spektakel viel er maandagochtend dus niet te beleven in Haaswijk. Wel hebben de actievoerders het voor elkaar gekregen de kap stil te leggen. De gemeente Oegstgeest heeft maandagmiddag in een reactie laten weten dat 'de onderhoudswerkzaamheden bij de houtwal in Haaswijk tot nader bericht on hold staan'.

