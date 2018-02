Deel dit artikel:











Auto over de kop bij De Lier: een persoon naar ziekenhuis Auto over kop bij De Lier. (Foto:GinoPress B.V.)

DE LIER - Een auto is maandagmiddag op de A20 bij De Lier van de snelweg geraakt en ondersteboven in de bosjes terechtgekomen. Bij het ongeluk zijn meerdere voertuigen betrokken geweest. Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie weet nog niet precies hoe dit is gebeurd, maar spreekt van een 'vreemd geval'. Door het ongeval is de rechterrijstrook afgesloten. Hierdoor stond rond 16.30 uur een file van 2 kilometer richting Gouda.