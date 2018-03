Gemeenteraadsverkiezingen: 'Voor mij geen lokale partij hoor'

BODEGRAVEN-REEUWIJK - De Omroep West Buurtschap Karavaan is in Randenburg. Dit buurtschap hoort bij de gemeente Bodegraven- Reeuwijk, het telt ongeveer 180 inwoners.

Een van die inwoners is is Carla Slaman, ze woont sinds november 2016 in Randenburg. 'Het is een lekker buurtje om te wonen, wel centraal. Er zitten hier veel boomkwekers en er komt behoorlijk wat verkeer langs vanuit Boskoop. Ik heb daar niet zo’n last van. Dat weet je als je hier gaat wonen,' vertelt Carla Slaman.

‘De gemeenteraadsverkiezingen zijn heel erg belangrijk voor mij. Ik zit op het stembureau in Reeuwijk en daar kijk ik wel naar uit. Ik weet eigenlijk nog niet zo goed wat ik ga stemmen, meestal een midden partij en soms schuif ik iets op naar rechts', zegt Slaman. 'Het wordt zeker geen lokale partij daar heb ik niet zoveel mee.'

Dit was deel vier van de Buurtschap Verkiezingskaravaan

Over een kleine maand gaan we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. In aanloop naar die verkiezingen besteden we hier op verschillende wijze aandacht aan. Deze hele week gaan we door de regio met de Omroep West Buurtschap Karavaan en gaan we langs vijf bij buurtschappen. Wat speelt daar eigenlijk en gaan de inwoners van het buurtschap stemmen op 21 maart?

