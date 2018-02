Voorjaarsvakantie: boogschieten, het springkussen of toch maar schaatsen?

REGIO - Het is voorjaarsvakantie, maar het is ook heel koud. Wat ga je dan doen als je niet op de lange latten staat? Schaatsen of toch maar liever binnen blijven?

In Voorschoten kun je bijvoorbeeld leren boogschieten, lekker binnen in een sporthal. 'Het ging goed, maar ik vind het eigenlijk best moeilijk', zegt een jongen die net zijn pijl naast de schietschijf heeft zien gaan. Twee meisjes hebben er minder moeite mee. 'Mijn klas wilde gaan schaatsen, maar ik wilde dit weleens proberen.'

In sporthal De Does in Leiderdorp kunnen de wat jongere kinderen naar het springkussenfestival. 'Ik vind aan de touwen hangen eigenlijk het leukste', zegt een meisje.



De bikkels gaan schaaten

Maar de echte bikkels die al wat ouder zijn willen natuurlijk maar een ding: schaatsen. Bij de Hoofdstraat in Leiderdorp heeft de buurt daarom maar een eigen baantje gemaakt, waar druk gebruik van wordt gemaakt. 'Er is hier niet zoveel voor de jeugd', zegt buurtbewoner Ruud Hensing. 'Dus zijn we zelf maar aan de slag gegaan want het is hier altijd druk met jeugd. Het vakantie, dus ze kunnen hier een week los.'