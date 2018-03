Gemeenteraadsverkiezingen: 'Ik woon in Bonrepas, maar de Krimpenerwaard heb ik niet zo veel mee'

Deel dit artikel:











VLIST - Op woensdag 21 maart is het d-day voor politieke partijen. Dan mogen wij met z'n allen bepalen wie de grootste gaat worden en wie er de komende vier jaar aan het roer staan in de verschillende gemeenten. In aanloop naar de verkiezingen zijn we de hele week op bezoek geweest bij buurtschappen in onze regio. Vrijdag is de Omroep West Buurtschap Karavaan in Bonrepas, dat is een buurtschap in de Krimpenerwaard. Het buurtschap bevindt zich in de oostelijke uitstulping van de gemeente en ligt tussen het riviertje de Vlist en de Eerste Wetering in de Polder Bonrepas en Noord-Zevenlander. Het buurtschap strekt zich uit langs het riviertje en kent hierdoor een lintbebouwing.

Geschreven door Anita Janssen

De 81-jarige Toon Hogendoorn woont al zijn hele leven in Bonrepas. Een paar boerderijen verderop woont zijn broer. Sinds zijn vrouw 13 jaar geleden is overleden valt het leven hem zwaar. 'Tja,' verzucht hij, 'vroeger had je nog wel eens een praatje met deze of gene maar tegenwoordig heeft iedereen het veel te druk. Het is hier natuurlijk wel mooi hier met al die weilanden en dat uitzicht maar ik zou er liever met zijn tweeën van genieten.' 'Kijk die weg,' hij wijst naar een idyllisch weggetje met knotwilgen, 'daar zijn ze een paar jaar geleden mee bezig geweest want alles verzakt hier. Het verkeer is zo zwaar geworden daar kan deze weg helemaal niet tegen. En nu willen ze de beschoeiing aanpakken. Nou ja, dat moet je maar weer afwachten of ze dat ook gaan doen. Ik vond het vroeger een stuk overzichtelijker toen we nog bij Vlist hoorden. De Krimpenerwaard, het zegt mij eigenlijk niets. Ik vind dat je er niet veel mee opschiet.'

Geen christelijke partij voor mij 'We zijn zo groot geworden ik weet nog niet zeker of ik ga stemmen. Hier stemmen de meesten op de SGP, ik ga wel eens naar de kerk maar ik ga echt niet op een christelijke partij stemmen. Maar als ik ga stemmen stem ik op de VVD. Ik ben VVD-achtig,’ aldus Hogendoorn. Dit is het laatste deel van de buurtschap-verkiezingskaravaan

Over een kleine maand gaan we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. In aanloop naar die verkiezingen besteden we hier op verschillende wijze aandacht aan. Deze hele week gaan we door de regio met de Omroep West Buurtschap Karavaan en gaan we langs vijf bij buurtschappen. Wat speelt daar eigenlijk en gaan de inwoners van het buurtschap stemmen op 21 maart?

