Waarom sneeuwt het nauwelijks als het koud is? Huub Mizee legt het uit

DEN HAAG - We zitten midden in de koudste periode van de winter, maar van (veel) sneeuw is geen sprake. Hoe kan het dat het tegenwoordig niet meer zoveel sneeuwt als het koud is? Onze weerman Huub Mizee legt het uit.

Het ligt vooral aan de klimaatverandering in de poolstreken. Die lucht is een stuk minder koud dan twintig tot dertig jaar geleden, hierdoor is sneeuw niet meer vanzelfsprekend. Hoe het hele verhaal in elkaar zit, legt hij je in onderstaande video uit.

