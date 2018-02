West Wekker: Vermiste Orlando dood gevonden en politie stopt lintenactie

DEN HAAG - Goedemorgen! De politie liet maandagavond weten dat de vermiste Orlando dood is teruggevonden in Den Haag. Dit en meer lees je in de West Wekker.

1. Gevonden lichaam is vermiste Orlando (17)

Het lichaam dat gisteravond werd gevonden in het Böttgerwater in de Haagse wijk Ypenburg is van de vermiste 17-jarige Orlando Boldewijn. De jongen uit Rotterdam werd sinds 18 februari vermist. De politie was al bang dat de jongen iets overkomen was. Uit sectie moet blijken hoe de jongen is overleden.

2. Politie stopt lintenactie bij bomen op de Scheveningseweg

De Haagse politie heeft een lintenactie tegen de kap van 130 bomen langs de Scheveningsweg voortijdig beëindigd. Haagse belangengroepen en drie politieke partijen wilden rond elke boom een lint bevestigen om aandacht te vestigen op de naderende kap.

3. Waarom sneeuwt het nauwelijks als het koud is? Huub Mizee legt het uit

We zitten midden in de koudste periode van de winter, maar van (veel) sneeuw is geen sprake. Hoe kan het dat het tegenwoordig niet meer zoveel sneeuwt als het koud is? Onze weerman Huub Mizee legt het in deze video uit.

4. Kjeld Nuis bedankt supporters in videoboodschap

De Nederlandse olympiërs zijn gisteravond gehuldigd na thuiskomst in Nederland. Niet alle olympiërs zijn teruggegaan naar ons land, onder anderen Kjeld Nuis bleef achter in Azië voor het naderende wereldkampioenschap sprint in China. Daarom bedankte hij de toegestroomde fans via een speciale videoboodschap.

5. Krikke: Niets mis met rappende agenten

De Haagse burgemeester Pauline Krikke is niet van plan om contact op te nemen met minister Ferdinand Grapperhaus over de videoclip die de wijkagenten van Bureau Hoefkade recent hebben opgenomen. 'Daar is geen enkele aanleiding toe', aldus de burgemeester. Ook heeft zij geen 'controversiële' boodschap in de video kunnen ontdekken.

De kou is nog altijd in ons land. De temperatuur ligt in de ochtend rond 6 graden onder nul en klimt in de loop van de dag tot rond het vriespunt. In de ochtend zijn er perioden met zon, maar in de middag zijn er meer wolkenvelden en is er kans op een sneeuwbuitje.

