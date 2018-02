Kjeld Nuis bedankt supporters in videoboodschap

REGIO - De Nederlandse olympiërs zijn in het Olympisch Stadion van Amsterdam gehuldigd. Voor honderden toeschouwers en onder leiding van chef de mission Jeroen Bijl betraden de atleten het podium op de aangelegde Coolste Baan van Nederland.

In verband met het naderende wereldkampioenschap sprint in China waren enkele schaatsers achtergebleven in Azië, onder wie Kjeld Nuis uit Zoeterwoude. Kjeld Nuis, twee keer goed voor goud, bedankte via een filmpje wel de toegestroomde fans in Amsterdam.

TeamNL was enkele uren eerder geland op Schiphol, na een vlucht vanaf Seoul. De Nederlandse atleten wonnen op de Winterspelen van Pyeongchang twintig medailles.



Medailles

Uit onze regio hebben behoorlijk wat sporters een of meerdere medailles mee naar huis genomen. Zo haalde schaatster Esmee Visser uit Leimuiden verrassend goud op de 5000 meter. Schaatser Patrick Roest uit Lekkerkerk sleepte een zilveren (1500 meter) en bronzen medaille (ploegenachtervolging) binnen. De Zoetermeerse Yara van Kerkhof wist zilver te behalen op 1500 meter shorttrack en brons op de relay. Ook Lara van Ruijven uit Naaldwijk haalde brons tijdens relay shorttrack.

