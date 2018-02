Horecazaken Woodies en Lobbes in Gouda moeten deuren sluiten

GOUDA - De Goudse burgemeester Milo Schoenmaker heeft de exploitatievergunning van twee horecazaken per 1 maart ingetrokken. Het gaat om Woodies en Lobbes beide aan de Zeugstraat. De sluiting is het gevolg van een ernstig geweldsincident bij Woodies door personeel dat eind 2017 plaatsvond.

In 2016 was er een soortgelijk geweldsincident bij Lobbes. De burgemeester ging toen over tot een tijdelijke sluiting. 'Uit de bestuurlijke rapportage van de politie blijkt dat er structureel (gewelds)incidenten plaatsvinden in of nabij beide horeca-inrichtingen, ondanks de eerdere sluiting en het verzoek tot het nemen van adequate maatregelen', aldus Schoenmaker. 'Dit leidt tot een onveilige omgeving en een onveilig uitgaansklimaat in en rondom de horeca-inrichting. Dat vind ik zeer ernstig en ontoelaatbaar', vervolgt de burgemeester.

Het intrekken van de exploitatievergunning voor Woodies en Lobbes geldt voor onbepaalde tijd. 'Ik realiseer me dat het Goudse uitgaanspubliek hierdoor een horeca-inrichting moet missen, echter de veiligheid van bezoekers dient altijd voorop te staan’, aldus burgemeester Schoenmaker.

