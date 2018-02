GroenLinks Westland: Geen strandhuisjes bij strand Ter Heijde

WESTLAND - Strandhuisjes op de stranden in de gemeente Westland, dat lijkt lijsttrekker Ulbe Spaans (GroenLinks Westland) geen goed idee. 'Het Westland moet wat ons betreft de mooie vergezichten blijven houden.'

Er bestaat al provinciale wetgeving die de mogelijkheden voor strandhuisjes op de Zuid-Hollandse stranden beperkt. 'Dat heeft de provincie dus ook al gezegd', zegt Spaans in Muijs in de Morgen op Radio West. 'De provincie heeft echter wel een klein plekje aangewezen waar het eventueel wel zou kunnen: voor de kust van Ter Heijde. Maar 690 van de 700 bewoners van het dorp hebben aangegeven dat ze dat niet zien zitten.'

Ook GroenLinks Westland is geen voorstander van dat plan, zegt Spaans. 'We zijn een familiestrand. Als we naar het noorden kijken, dan zien we daar Kijkduin liggen: grote flats, veel drukte. Als we zuidwaarts kijken naar Hoek van Holland, dan is dat daar ook zo. Het Westland moet wat ons betreft die mooie vergezichten blijven houden.'

