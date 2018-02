Herdenking voor Orlando in Haagse wijk Ypenburg

DEN HAAG - Er wordt dinsdagavond een herdenking gehouden in de Haagse wijk Ypenburg voor de overleden Orlando Boldewijn uit Rotterdam. 'We hebben besloten om samen te komen op de plek waar Orlando gevonden is,' schrijven de organisatoren op Facebook. De herdenking wordt georganiseerd door leden van de LHBT-gemeenschap

Ze zijn van plan om rond 17.30 uur samen te komen en bloemen te leggen. De precieze locatie is nog niet bekend, maar waarschijnlijk is de herdenking in de buurt van het Böttgerwater in de Haagse wijk Ypenburg.

Het lichaam van de 17-jarige Orlando Boldewijn werd maandagavond door duikers van de politie uit het water gehaald in de Haagse wijk. Ze waren daar sinds maandagmiddag op zoek naar de vermiste jongen uit Rotterdam. De politie had 'concrete informatie', waardoor zij op een gerichte plek in het water konden zoeken.



Sectie

Aan het begin van de avond werd het lichaam van de jongen aangetroffen. Uit sectie moet blijken hoe Orlando om het leven is gekomen. Het is nog niet duidelijk of het om een misdrijf gaat. De politie doet nog onderzoek bij het water.

Orlando verdween op zondag 18 februari na een afspraak in Den Haag. De man met wie Orlando een afspraak had, ontmoette hem via een datingsite. Hij vertelde de politie dat hij de jongen na hun ontmoeting had afgezet bij het Böttgerwater. Volgens de politie 'is de man getuige, geen verdachte in de zaak.'



Zoektocht

Afgelopen zondag -een week na zijn vermissing- sloeg de politie alarm en ging actief op zoek naar de Rotterdammer. De politie hield er toen rekening mee dat de jongen iets was overkomen.



Orlando zat in Rotterdam, op scholengemeenschap Wolfert van Borselen. De rector van de scholengemeenschap, Rob Fens, noemt het overlijden van Orlando tegenover RTV Rijnmond 'diep tragisch'. De school wil een herdenkingsplek inrichten.