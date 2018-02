Deel dit artikel:











Dronken feestganger binnen een uur twee keer opgesloten De politie pakt een verdachte op (Foto: ANP)

LEIDEN - Een dronken feestganger is binnen een uur twee keer in dezelfde cel opgesloten door de politie. De eerste keer werd hij ingerekend na een knokpartij op de Leidse Breestraat. Hij belandde voor de tweede keer in de cel toen hij de agenten beledigde nadat ze hem naar huis hadden gebracht.

Op de Breestraat werd de feestganger, in de nacht van maandag op dinsdag, samen met een tweede verdachte aangehouden. Nadat op het politiebureau alles op papier was gezet, werd hij in overleg met zijn moeder door agenten naar huis gebracht. Eenmaal thuis aangekomen begon de beschonken man de politiemedewerkers te beledigen. 'Wij zullen u de details en ziektes welke wij toegewenst kregen besparen', laat de politie weten. Daarop werd de man aangehouden en in dezelfde cel ingesloten als waar hij een half uur eerder nog lag.

