'Nu blijft er helemaal niets over in Gouda!', protest tegen sluiting Woodies en Lobbes Woodies aan de Zeugstraat in Gouda (Foto: GoogleMaps)

GOUDA - Er wordt een protesttocht op poten gezet tegen de sluiting van de horecazaken Woodies en Lobbes aan de Zeugstraat in Gouda. De actie is zaterdag 10 maart en begint om 22.30 uur. Burgemeester Milo Schoenmaker trekt de exploitatievergunning per 1 maart in vanwege een ernstig geweldsincident bij Woodies eind vorig jaar.

De burgemeester wees er maandag op dat er 'structureel geweldsincidenten plaatsvinden' bij de disco en het café. 'Dit leidt tot een onveilige omgeving en een onveilig uitgaansklimaat in en rond de horecagelegenheden. Dat vind ik zeer ernstig en ontoelaatbaar.' Bezoekers van de Woodies en Lobbes willen de definitieve sluiting 'niet zomaar over hun kant laten gaan'. 'Gouda heeft al weinig uitgaansgelegenheden en met de sluiting van de Woodies en Lobbes blijft er bijna helemaal niets meer over!'

Vreedzaam Het protest vindt zaterdagavond 10 maart plaats voor de ingang van de Woodies en Lobbes. De organisatoren van de tocht - die ook een petitie zijn gestart - hopen dat het gemeentebesluit heroverwogen wordt. 'En - nog beter - dat de sluiting ongedaan gemaakt wordt.' Deelnemers wordt nadrukkelijk verzocht de protestactie vreedzaam te houden. 'En aan te tonen dat we ons als uitgaanspubliek wel degelijk kunnen gedragen.' LEES OOK: Boete en vrijspraak na 'ernstig geweldsincident' in Gouda