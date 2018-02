Deel dit artikel:











‘Als je niet van eten houdt, hoor je niet in ’s Gravenhage thuis’; Lubach-app PosterToaster populair Foto: Postertoaster-app | Bewerking Omroep West

REGIO - Meer dan vierhonderd posters in Den Haag, dik driehonderd in Leiden, net geen honderd in Gouda. De app PosterToaster die door het televisieprogramma Zondag met Lubach is gelanceerd doet het goed in onze regio. Populairste poster in Den Haag? De ‘partij’ NSDAPoes met de slogan ‘Als je niet van eten houdt, hoor je niet in ’s Gravenhage thuis’.

Arjen Lubach lanceerde de app afgelopen zondag omdat de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen. De cabaretier is niet erg gecharmeerd van de verkiezingsposters van de gevestigde partijen die her en der worden geplakt. 'Maak dus maar je eigen poster', zei de komiek. Dat wordt grif gedaan. Wie de posters bekijkt komt veel dieren tegen, maar ook gewoon veel grapjes. Iemand in het Westland heeft een poster gemaakt voor de fantasiepartij 'Stem op Sjaak' met als slogan 'Westland sjaak is back! Meer pils voor de jeugd!'. Deze poster verwijst uiteraard naar de vertrokken burgemeester Sjaak van der Tak. LEES OOK: Dronefilm van Arjen Lubach van Torentje Rutte is nep