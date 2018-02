Wat gebeurt er als iemand vermist is? Vier vragen

DEN HAAG - Een paar keer per jaar domineren vermiste personen het nieuws; denk aan de broertjes Ruben (9) en Julian (7) in 2013. En Romy (14) en Savannah (14) in juni 2017, en een paar maanden later Anne Faber (25). Maandagavond werd na een week vermissing het lichaam van de 17-jarige Orlando Boldewijn gevonden in het Böttgerwater in de Haagse wijk Ypenburg.

Orlando werd zondag 18 februari voor het laatst gezien. Hij kwam niet meer thuis nadat hij een een date had gehad via de datingapp Grindr. Afgelopen zondag begon de politie een groot passantenonderzoek in de Haagse wijk Ypenburg.

Op internet riep Orlando's vermissing vragen op: 'Waarom begon de politie pas na een week met zoeken?' Wij zochten het uit: hoe handelt de politie in een geval van een vermissing?



1. Waarom komen niet alle vermissingen direct in het nieuws?

'Per jaar zijn er zo'n 40.000 meldingen van vermissingen', vertelt Ed Kraszewski, woordvoerder Landelijke Eenheid, Nationale Politie. 'De ervaring leert dat 70 procent van die mensen binnen 24 uur terecht is. Na 48 uur is dat al 80 procent. Na een jaar zijn nog zo'n 20 procent van de mensen vermist. Maar die gevallen zijn niet altijd urgent. Er zitten bijvoorbeeld ook mensen bij die niet gevonden willen worden. Kortom; de politie kan niet bij elke melding van een vermissing direct een zoekactie beginnen.



2. Wanneer is een vermissing urgent?

Kraszewski: 'Voor de politie is een vermissing urgent als het bijvoorbeeld gaat om kinderen onder de 13 jaar. In dat geval wordt alles uit de kast getrokken om het kind te vinden. Daarbij gebruiken we bijvoorbeeld een Amber Alert. Dat wordt uitgedaan als het leven van een kind in gevaar is. In december vorig jaar werd er nog een Amber Alert uitgegeven voor een autistische jongen (15) uit Zoetermeer. Hij werd drie paar dagen later in goede gezondheid gevonden. Maar niet alleen kinderen, ook volwassenen die direct medische hulp of medicijnen nodig hebben, worden ook als urgent gezien.'

Op de zaak Orlando kan Kraszewski niet specifiek ingaan, maar over het algemeen noemt hij de vermissing van een puber van 17 niet direct urgent. 'Zeker niet als iemand vrijwillig is vertrokken. Maar dat betekent niet dat de politie niets doet. Er wordt bij elke vermissing zoveel mogelijk informatie verzameld: wie is de persoon? Waar was 'ie precies? En met wie? De politie probeert zoveel mogelijk in kaart te brengen om daar hun afwegingen op te kunnen baseren.'



3. Als een vermissing urgent wordt, wat doet de politie dan?

'De eerste stappen zijn zoveel mogelijk informatie verzamelen. Vervolgens brengt de politie het naar buiten, om de hulp van burgers in te roepen. Dat kan bijvoorbeeld met een burgernet-bericht, of in geval van een urgente vermissing van een kind met een Amber Alert. Als er locatie bekend is, gaat de politie direct zoeken, maar dat is niet altijd het geval.'



4. Helpen sociale media bij een zoekactie naar een vermiste?

'Sociale media kunnen helpen bij het vinden van personen, want berichten worden makkelijk gedeeld en er kunnen tips op komen', vertelt Ed Kraszewski. 'De politie gebruikt sociale media om berichten over vermiste personen te verspreiden, zoals Twitter en Facebook. Maar we zijn terughoudend met het verspreiden van persoonlijke gegevens. Want zoals gezegd; vaak zijn mensen snel weer terecht, en dan is het niet fijn als iemands foto en naam op internet staan. Als we in urgente gevallen wel deze gegevens verspreiden en iemand is weer terecht, verwijderen we de berichten.

De familie of vrienden van een vermiste gebruiken wel vaak sociale media. Maar ook daar adviseren we vaak: deel niet meteen gevoelige informatie, bijvoorbeeld dat iemand medicijnen gebruikt. Houd het in eerste instantie bij een signalement van iemand, want voor je het weet staan alle gegevens voor altijd op internet.'

