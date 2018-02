Deel dit artikel:











Sportieve kunstliefhebbers gezocht voor testen fietsroutes Fietsers (Foto: Pixabay)

DEN HAAG - Kilometerteller op het stuur, boterhammen in het fietsmandje, zonnetje erbij en gaan! Sportieve kunstliefhebbers kunnen binnenkort hun hart ophalen bij een van de 5 nieuwe kunstroutes in het gebied Duin, Horst en Weide. Dat is het stuk tussen Den Haag (incl. Scheveningen) - Leiden - Leidschendam - Voorburg - Zoetermeer - Den Haag . Maar vóór iedereen daar kan gaan fietsen moeten de routes eerst getest worden!

Geschreven door Redactie SuperDebby

Wimmie Hofstra is op zoek naar mensen die het leuk vinden de routes te fietsen om te kijken of alles 'klopt'. De testfietsters wacht een prachtig Hollands uitje: "Dit gebied is eeuwenlang een grote inspiratiebron geweest voor kunstenaars en de woonplaats van verzamelaars. Tegenwoordig bieden diverse buitenhuizen en hun bijbehorende tuinen tentoonstellingsruimtes of hebben een museale functie." Er worden 5 routes ontwikkeld van diverse lengte. Het zijn multidisciplinaire kunstroutes, waarbij gelet wordt op diverse kunstvormen zoals schilderkunst, architectuur, beeldhouwkunst, dichtkunst en muziek. De routes hebben als overkoepelend thema ‘Ode aan het Hollandse landschap’. Heb je sportieve benen en een goede fiets? Meld je dan snel aan om test-fietser te worden door een mail te sturen naar superdebby@omroepwest.nl.