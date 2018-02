Deel dit artikel:











Dode gevonden in flatwoning Alphen aan den Rijn Politie doet onderzoek in woning Marsdiep in Alphen (Foto: John van der Tol)

ALPHEN AAN DEN RIJN - In een huis aan het Marsdiep in Alphen aan den Rijn is dinsdagochtend een overleden persoon gevonden. Het gaat om een noodlottig ongeval, laat de politie aan Omroep West weten.

De brandweer kreeg rond 9.30 uur een melding van koolmonoxide in de flat. Ter plekke werd het stoffelijk overschot gevonden. Volgens de politie was het al snel duidelijk dat er geen koolmonoxide in het huis aanwezig was.