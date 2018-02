Gezocht: Buschauffeurs die van tulpen en molens houden

LISSE - Vervoerder Arriva zoekt buschauffeurs die dit voorjaar toeristen naar de Keukenhof willen brengen. Je moet naast het Nederlands ook Engels kunnen spreken, en als je ervaring hebt met het rijden in een lange harmonicabus dan heb je pré.

Ieder jaar komen duizenden toeristen speciaal voor de tulpen naar ons land. En al die mensen moeten - vaak vanaf Schiphol - naar Lisse worden gebracht. Daarvoor worden speciale pendelbussen ingezet. Aangezien Arriva het openbaar vervoer in die regio doet, is dat bedrijf ook verantwoordelijk voor de pendelbussen.

Chauffeur op de pendelbus is een verantwoordelijke baan. Volgens de advertentie is deze persoon namelijk vaak de eerste persoon met wie de toeristen te maken krijgen. Het is dan ook zijn of haar verantwoordelijkheid om de toeristen zich welkom te laten voelen. Dan gaat het niet alleen om interessante verhalen over tulpen, maar ook molens onderweg dienen aangewezen te worden.



Stropdas

De baan is beschikbaar van ongeveer half maart tot half mei. Eén van de secundaire arbeidsvoorwaarden: de 'geliefde Keukenhofstropdas', meldt de website van Arriva.