Nieuw thuis voor vogeltje Nugget gezocht

DEN HAAG - Heb je een leuk vogeltje gekocht, krijg je een jaar later allergieën voor het beestje... Dit overkwam Frederike en dat is de reden waarom ze op zoek is naar een nieuw én lief baasje!

'Ik ben op zoek naar een goede plek voor Nugget, het zou fijn zijn als hij wat maatjes kan hebben in plaats van alleen te zijn, bij iemand terecht komt met ervaring en die voor hem willt zorgen tot het eind' aldus Frederike Stortelers uit Delft. Ze heeft haar vogeltje pas een jaar en de kriebel in haar neus en keel beginnen toch vervelend te worden. Daarom is ze op zoek naar een nieuw baasje.

Nugget is een Pyrrhura Cinnamon en is energiek en erg enthousiast. Dat was ook de reden waarom ze Nugget kocht. Verder is hij een beetje ontdeugend en is hij sociaal gericht naar mensen. Heb jij interesse in dit mooie beestje? En kun je hem een goed thuis bieden? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl