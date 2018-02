Verkiezingsserie LalaLaak: de Weggeefwinkel voor minima

DEN HAAG - Het lijkt op een tweedehandswinkel of een kringloopwinkel. Bankstellen, stoelen en tafels staan bij elkaar; jassen, overhemden en t-shirts hangen aan rekken en heel veel kopjes, glazen en borden. Maar het is geen tweedehandswinkel. Het is de Weggeefwinkel in het Haagse stadsdeel Laak. Alleen mensen met een laag inkomen kunnen hier terecht. Dit is deel twee van de verkiezingsserie LalaLaak: de Weggeefwinkel.

Een half uurtje voordat de eerste groep de Weggeefwinkel overspoelt, maken de vrijwilligers alles gereed. Kleding wordt bij elkaar gehangen, schoenen worden rechtgezet en kinderspeelgoed krijgt een laatste poetsbeurt. De Weggeefwinkel is onderdeel van het Vadercentrum Adam en krijgt wekelijks meer dan driehonderd bezoekers. Mensen met een Ooievaarspas en dus een laag inkomen mogen een keer in de week een half uur winkelen.

In dat half uur kunnen ze maximaal tien spullen meenemen. Dat varieert van jassen, schoenen en kinderkleding tot tweedehands elektronica, bankstellen en tafels. Het zijn spullen die door particulieren worden gedoneerd, vergelijkbaar met een Kringloopwinkel.



Schulden

Thea Heeneman kwam een paar maanden geleden voor het eerst in contact met de Weggeefwinkel toen ze vanuit Zoetermeer naar Den Haag verhuisde. Ze had grote schulden, volgens haar veroorzaakt door haar ex-man. 'Ik had helemaal niets meer toen ik naar Den Haag kwam. Ik sliep bij wijze van spreken op de betonnen vloer', vertelt ze.

Van haar maatschappelijk werker kreeg ze te horen van het bestaan van de Weggeefwinkel. Heeneman: 'Daar ben ik naartoe gegaan en ik heb heel veel meegekregen. Een bankstel, een dressoir, een bed, kopjes en glazen.'



Vrijwilliger

Inmiddels gaat het een stuk beter met haar en ze werkt als vrijwilliger bij de Weggeefwinkel. 'Ik ben blij met dit vrijwilligerswerk', zegt ze. 'Het geeft mij een goed gevoel. Mijn ouders zijn overleden maar ik denk dat als ze naar beneden kijken, dat ze trots op mij zijn.'

De deur is open gegaan voor de eerste groep mensen die spullen mogen uitzoeken. Ze stromen binnen en vullen hun winkelmandje met kleding of bruikbare kopjes. Jassen worden gepast en televisies apart gezet zodat ze hun handen vrij hebben en het gegeven half uur zo goed mogelijk kunnen besteden. Na een half uur luidt Mien Abdoella van de Weggeefwinkel een bel: de tijd is om.



Tafel van Mien

Abdoella is geen vrijwilliger maar een betaalde kracht. Ze doet het werk in de Weggeefwinkel al jarenlang. 'Het is mijn ding', vindt ze. 'Behalve dat we mensen gratis spullen meegeven, proberen we mensen ook uit een isolement te halen. Daarom is er 'de tafel van Mien' waar mensen die daar behoefte aan hebben, terecht kunnen voor een gesprek met mij.'

Tijdens die gesprekken gaat het nooit over de politiek, zegt ze. Veel mensen zijn niet geïnteresseerd in de politiek en als ze het al zijn dan is het geen gespreksonderwerp. 'Mensen durven niet te zeggen op wie ze stemmen, dat houden ze voor zichzelf.'

Volgens Abdoella is de betrokkenheid van bezoekers van de Weggeefwinkel bij de politiek klein. Ze hebben niet het idee dat de politiek iets voor ze kan betekenen. Abdoella zelf ziet wel het belang van politiek in. 'We zijn bijvoorbeeld blij met de subsidie die we krijgen als Weggeefwinkel want als dit zou wegvallen dan heeft de wijk daar last van.' 'Zeker', vult Thea Heeneman aan. 'Als de Weggeefwinkel er niet was dan zouden andere winkels daar last van hebben want dan zou er veel meer gestolen worden denk ik.'



Wijkbus Laak

Woensdag rijdt Omroep West mee met Wijkbus Laak. De vrijwilligers van de wijkbus brengen mensen, voornamelijk ouderen, naar het ziekenhuis, familiebezoek of kaartmiddagjes.

Nog een paar weken en dan zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Omroep West duikt deze week in aanloop naar 21 maart onder in stadsdeel Laak. Het is een wijk met veel armoede en weinig betrokkenheid bij de politiek. Maar er zijn ook initiatieven die het leven in het stadsdeel makkelijker maken. Dit was deel 2 van LalaLaak: de Weggeefwinkel.

