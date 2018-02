Eerste etappezege voor team AkzoNobel in Volvo Ocean Race

DEN HAAG - De zesde etappe van de Volvo Ocean Race is gewonnen door team AkzoNobel. Het Nederlandse zeilteam van schipper Simon Tienpont kwam na een tocht van 20 dagen, 9 uur, 19 minuten en 40 seconden aan in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland.

Op de tweede plaats finishte de boot van team Sun Hung Kai/Scallywag uit Hongkong, met aan boord onder meer de Nederlandse zeilster Annemieke Bes. Als derde kwam de boot van het Spaanse team Mapfre de haven binnen.

Al won AkzoNobel al de havenrace in Hongkong, dinsdag boekte het team de eerste etappezege van deze editie van de wereldberoemde zeilrace. 'Ik heb nog nooit zo'n race gevaren', zei Tienpont na de race. 'Het was vanaf het begin een nek-aan-nekrace. Respect voor dit team, ze geven nooit de strijd op. Het was een ongelofelijke race en ik ben enorm trots op mijn team.'

