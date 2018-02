Deel dit artikel:











Bewoonster (53) huis Zoetermeer dood gevonden, man (64) aangehouden Notarisappelhof Zoetermeer, dode gevonden | Foto: Regio15

ZOETERMEER - De 53-jarige bewoonster van een huis op de Notarisappelhof in Zoetermeer is maandagmiddag dood gevonden in haar huis. De politie heeft een man van 64 aangehouden, dat heeft de politie dinsdag bekendgemaakt.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever

De vrouw werd rond 13.00 uur gevonden in het huis. Het is niet bekend gemaakt hoe de vrouw om het leven gekomen is, de politie sluit een misdrijf niet uit. De betrokkenheid van de 64-jarige man bij het overlijden van de vrouw wordt onderzocht.