CDA: Werken in plaats van wonen rond de Scheveningse haven

DEN HAAG - Rond de Scheveningse haven moet de woningbouw worden beperkt. Het gebied is in eerste instantie bedoeld voor bedrijvigheid. 'Luxe wonen aan de haven wil iedereen wel, maar daar is de haven niet voor gegraven', staat in een plan van het CDA in Den Haag om meer mensen aan een baan te helpen.

De christen-democraten houden in tegenstelling tot veel andere partijen ook vast aan de sloop van het Zuiderstrandtheater. 'Dat is niet geschikt voor hergebruik. Het terrein waar het theater tijdelijk staat kan worden ontwikkeld tot een gebied met haven-gebonden activiteiten.' Wel is er nog een kleine opening: eventueel is er plek voor cultuur door het dubbel gebruik van grond.

Verder blijft het CDA erbij dat in Scheveningen plek is voor een passagiersterminal voor kleine cruiseschepen. Op die manier kan de 'groeiende cruisemarkt Den Haag en Scheveningen als bestemming toevoegen'.



'Balans is zoek'

Het is volgens de Haagse CDA-leider Karsten Klein hard nodig dat meer mensen aan de slag gaan. De 'balans is zoek', stelt hij. Want op dit moment heeft ongeveer 55 procent van de Hagenaars geen werk. 'Slechts 45 procent van de mensen in Den Haag heeft een betaalde baan', aldus het CDA. 'Ieder jaar gaat een kwart van de gemeentebegroting naar uitkeringen. Dat is rond de 550 miljoen euro.' Daarom wil die partij 26 miljoen reserveren voor werkgelegenheid in het MKB, toerisme en de Scheveningse Haven, staat in het actieplan 'Werk, werk, werk'.

Een probleem is dat te veel mensen een uitkering hebben, stelt het CDA. Dat aantal moet snel omlaag. Klein in verklaring: 'We kunnen niet langer onze ogen sluiten voor deze kwestie. Het CDA wil ervoor zorgen dat mensen niet meer gevangen blijven zitten in een uitkering. Geld dat nu aan uitkeringen wordt besteed, kan in onze ogen veel beter worden besteed aan zorg, onderwijs, buurthuizen, goede wegen, zwembaden of het milieu.'



Familiebedrijven zijn onmisbaar voor Den Haag, zij zijn de motor van de Haagse economie en het cement van de lokale samenleving en buurten Karsten Klein - CDA-lijsttrekker

Extra congrescentrum

Behalve de ideeën voor Scheveningen, staan er nog veel meer voorstellen in het CDA-plan. De partij wil ook dat er nog een extra congrescentrum komt in Den Haag en een direct openbaar vervoer-verbinding met Rotterdam The Hague Airport.

Daarnaast moet er meer aandacht komen voor het MKB, en dan vooral familiebedrijven. 'Die zijn onmisbaar voor Den Haag, zij zijn de motor van de Haagse economie en het cement van de lokale samenleving en buurten. Ook spelen zij een cruciale rol in de buurt bijvoorbeeld als sponsor van de sportvereniging of initiatiefnemer van de Sinterklaasintocht', aldus het plan. Daar om moeten deze bedrijven 'onze absolute prioriteit' krijgen.



Beknellende regels

Dat kan onder meer door vergunningsaanvragen veel sneller en beter te behandelen, beknellende regels te schrappen en MKB'ers vaker opdrachten van de gemeente te gunnen.

Evenementen als het Mondriaanjaar leverden de stad 60 miljoen euro op en ook attracties als de Volvo Ocean Race en Legoland leveren groei en werkgelegenheid op, stelt het CDA. Den Haag moet daarom ook nog meer dan nu een 'trekpleister worden voor hoogwaardig toerisme'.